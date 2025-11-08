Ministarstvo: Predstavljeni nacrti tri nova zakona u oblasti gasa, nafte i obaveznih rezervi

Cilj donošenja tri nova zakona, o nafti, o gasu i o obaveznim rezervama nafte, naftnih derivata i gasa, jeste veća sigurnost, kvalitet i pouzdanost snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanje sa propisima Evropske unije u ovim oblastima, rekao je danas pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za naftu i gas Saša Koković.

Koković je na završnoj javnoj raspravi o tri nacrta zakona održanoj u Domu inženjera ''Nikola Tesla'' u Beogradu naveo da donošenje posebnog zakona o gasu treba da doprinese stvaranju uslova za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta i efikasnom funkcionisanju tržišta prirodnog gasa, navedeno je u saopštenju ministarstva. ''Posebna pažnja posvećena je obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja uključujući i mere koje se preduzimaju u slučaju poremećaja u radu