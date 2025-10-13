Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena za rast zasnovan na inovacijama

Trojica laureata podelili prestižno priznanje

Ovogodišnju Nobelovu nagradu za ekonomiju osvojili su Džoel Mokir, Filip Ažion i Piter Hauit za „objašnjenje ekonomskog rasta zasnovanog na inovacijama“, odnosno za produbljeno razumevanje mehanizma „kreativne destrukcije“, procesa u kojem nove, korisne inovacije zamenjuju i potiskuju stare tehnologije i poslovne modele. Trojica laureata predstavljaju različite, ali međusobno dopunjujuće pristupe proučavanju ekonomije. Mokir, holandskog porekla i profesor na