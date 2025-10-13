Trećina kosovskih birača glasala na lokalnim izborima, gužve na severu

Tek što je posle osam meseci konstituisana skupština i Aljbinu Kurtiju dat mandat za sastav nove Vlade, birači na Kosovu izašli su na redovne lokalne izbore.

Birali se nova rukovodstva u 38 opština, dok pravo glasa ima nešto više od dva miliona ljudi. Na izbore je izašlo nešto više od 660.000 glasača, što je 32,85 odsto upisanih u birački spisak, objavila je Centralna izborna komisija. Izlaznost je niža nego na prethodnim lokalnim izborima 2021. godine. Najviše birača izašlo u opštinama na severu Kosova i Mamuši, koja je nastanjena većinskim pripadnicima turske zajednice. Opšta ocena je da su izbori prošli dobro i da