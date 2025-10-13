Stiže naglo zahlađenje Srbiju očekuju kiša, vetar i sneg evo gde će ciklon sa Jadrana prvo udariti

Dnevnik pre 4 sati
Stiže naglo zahlađenje Srbiju očekuju kiša, vetar i sneg evo gde će ciklon sa Jadrana prvo udariti

I narednih dana u Srbiji biće uglavnom suvo, promenljivo oblačno i vetrovito vreme, kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, da bi nam od utorka stiglo zahlađenje.

Očekuju se padavine, a na planinama i sneg. "Od utorka sledeće nedelje hladnije. Krajem nedelje bi slab ciklon nad južnim Jadranom jugoistoku regiona mogao doneti padavine. Otopljenje je moguće posle 22. oktobra, ali ono za sada deluje relativno slabo i prolazno", ističe Čubrilo. Prema njegovoj najavi, do utorka, 14. oktobra, umereno do znatno oblačno vreme, posebno na istoku regiona ali suvo uz pojačan severozapadni vetar i buru duž Jadrana. Suvo i toplo vreme
