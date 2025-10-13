Vučić sumirao svoju radnu nedelju i poručio – Srbija pobeđuje radom i jedinstvom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je rezultate rada u prethodnih sedam dana i poručio da Srbija napreduje zahvaljujući zajedničkom trudu i jedinstvu. „Radimo više, bolje i snažnije nego ikada, kako bismo svakom čoveku u našoj zemlji obezbedili sigurnost, mir i dostojanstven život“, naveo je Vučić u svojoj poruci. On je istakao da se svakodnevno ulaže dodatni napor za napredak Srbije i dobrobit svih građana, naglasivši da su