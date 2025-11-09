Niški Filozofski najoštrije osuđuje nasilni čin Vlade Srbije koji „cepanjem“ ovog fakulteta pravi novi

Uprkos pokušajima da se nađe kompromis između predstavnika Ministarstva prosvete i inicijatora osnivanja novog fakulteta i članova uprava Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Nišu, konačna Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija nimalo se ne razlikuje od Predloga Odluke, pa iz Uprave Filozofskog kažu da se „kategorički suprotstavljaju i najoštrije osuđuju nasilni čin Vlade Srbije kao presedan u akademskom svetu, koji podrazumeva oduzimanje akreditovanih