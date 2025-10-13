Cena voća duplirana za godinu dana! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka

Cene voća u Srbiji za godinu dana su više nego duplirane, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, Naime, kada se uporede cene voća iz avgusta ove godine i istog meseca 2024. vidi se da je voće u Srbiji skuplje za 109,1 odsto, čime je najviše doprinelo ukupnom rastu cena u poljoprivedi. - Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 20,8% -a objavio je RZS. .U