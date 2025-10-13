Cena voća duplirana za godinu dana! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka

Kurir pre 26 minuta
Cena voća duplirana za godinu dana! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka
Cene voća u Srbiji za godinu dana su više nego duplirane, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, Naime, kada se uporede cene voća iz avgusta ove godine i istog meseca 2024. vidi se da je voće u Srbiji skuplje za 109,1 odsto, čime je najviše doprinelo ukupnom rastu cena u poljoprivedi. - Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 20,8% -a objavio je RZS. .U
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Niže marže ohladile inflaciju u Srbiji

Niže marže ohladile inflaciju u Srbiji

Bloomberg Adria pre 26 minuta
Inflacija pala na 2,9 odsto, na najniži nivo od aprila 2021. godine

Inflacija pala na 2,9 odsto, na najniži nivo od aprila 2021. godine

Danas pre 1 sat
Pale cene životnih namirnica u Srbiji: Evo šta je najviše pojeftinilo

Pale cene životnih namirnica u Srbiji: Evo šta je najviše pojeftinilo

Blic pre 23 minuta
Cene poljoprivrednih proizvoda za petinu veće nego lane

Cene poljoprivrednih proizvoda za petinu veće nego lane

Vesti online pre 43 minuta
Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Euronews pre 52 minuta
Zabeležen rast Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u odnosu na lane

Zabeležen rast Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u odnosu na lane

Dnevnik pre 52 minuta
Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistikuPoljoprivredacene

Društvo, najnovije vesti »

Počela primena EES sistema: Stvorene gužve na granicama, a šta donosi novi režim ulaska u EU?

Počela primena EES sistema: Stvorene gužve na granicama, a šta donosi novi režim ulaska u EU?

Euronews pre 2 minuta
Ubistvo novinara u Gazi i nakon primirja

Ubistvo novinara u Gazi i nakon primirja

Mašina pre 48 minuta
UKP i dalje češlja papire Junajted grupe

UKP i dalje češlja papire Junajted grupe

RTV pre 48 minuta
Kaja Kalas u Kijevu: EU pojačava podršku Ukrajini i poziva na kaznu za Moskvu

Kaja Kalas u Kijevu: EU pojačava podršku Ukrajini i poziva na kaznu za Moskvu

N1 Info pre 12 minuta
Veliki gubici vode u Srbiji: Od 10 litara, četiri iscure iz cevi

Veliki gubici vode u Srbiji: Od 10 litara, četiri iscure iz cevi

Nova ekonomija pre 18 minuta