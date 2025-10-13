Inflacija pala na 2,9 odsto, na najniži nivo od aprila 2021. godine

Godišnja inflacija u septembru iznosila je 2,9 odsto, a u odnosu na avgustu potrošačke cene su smanjene za 1,6 odsto.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2025. godine u poređenju sa decembrom 2024. godine u proseku su povećane za 1,9 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Rast cena je zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, transport i restorani i hoteli za po 0,5 odsto, alkoholna pića i duvan su poskupeli za 0,4 odsto, a zdravstvene usluge za 0,2 odsto. U odnosu na septembar prošle godine, hrana i bezalkoholna