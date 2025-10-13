Inflacija pala na 2,9 odsto, na najniži nivo od aprila 2021. godine

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Inflacija pala na 2,9 odsto, na najniži nivo od aprila 2021. godine

Godišnja inflacija u septembru iznosila je 2,9 odsto, a u odnosu na avgustu potrošačke cene su smanjene za 1,6 odsto.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2025. godine u poređenju sa decembrom 2024. godine u proseku su povećane za 1,9 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Rast cena je zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, transport i restorani i hoteli za po 0,5 odsto, alkoholna pića i duvan su poskupeli za 0,4 odsto, a zdravstvene usluge za 0,2 odsto. U odnosu na septembar prošle godine, hrana i bezalkoholna
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Niže marže ohladile inflaciju u Srbiji

Niže marže ohladile inflaciju u Srbiji

Bloomberg Adria pre 1 sat
Pale cene životnih namirnica u Srbiji: Evo šta je najviše pojeftinilo

Pale cene životnih namirnica u Srbiji: Evo šta je najviše pojeftinilo

Blic pre 1 sat
Cene poljoprivrednih proizvoda za petinu veće nego lane

Cene poljoprivrednih proizvoda za petinu veće nego lane

Vesti online pre 2 sata
Cena voća duplirana za godinu dana! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka

Cena voća duplirana za godinu dana! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka

Kurir pre 1 sat
Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Euronews pre 2 sata
Zabeležen rast Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u odnosu na lane

Zabeležen rast Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u odnosu na lane

Dnevnik pre 2 sata
Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

Potrošačke cene u septembru veće za 2,9 odsto u poređenju sa cenama u septembru 2024.

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaZavod za statistiku

Društvo, najnovije vesti »

Koalicija medijskih organizacija poziva Fon der Lajen da od Vučića traži mere za zaštitu novinara

Koalicija medijskih organizacija poziva Fon der Lajen da od Vučića traži mere za zaštitu novinara

Beta pre 34 minuta
Odgovor tužiteljke za ratne zločine Snežane Stanojković na tekst u Danasu

Odgovor tužiteljke za ratne zločine Snežane Stanojković na tekst u Danasu

Danas pre 9 minuta
Ukinut pritvor studentu Bogdanu Jovičiću

Ukinut pritvor studentu Bogdanu Jovičiću

Radio 021 pre 4 minuta
„Studenti u blokadi“ za Nova.rs odgovorili opoziciji na poziv za razgovore

„Studenti u blokadi“ za Nova.rs odgovorili opoziciji na poziv za razgovore

Nova pre 19 minuta
Cena zlata danas dostigla novi rekord: Zavrteće vam se u glavi od cifre

Cena zlata danas dostigla novi rekord: Zavrteće vam se u glavi od cifre

Kurir pre 9 minuta