Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Poljoprivrednik Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika, koji je među onima čiji traktori su parkirani ispred zgrade Banovine u Novom Sadu, u znak protesta zbog neispunjenih zahteva, nije optimista da će im vlast izaći u susret, navodeći da će oni svejedno stalno skretati pažnju na svoje probleme.

Ističe da je problem jer zakonodavni okvir ne funkcioniše, jer se ne donose propisi. "Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao", navodi. Dodaje da "sve ovo što mi danas imamo u poljoprivredi je doneto nekim uredbama koje imaju svoju trajnost, tako da mi ne znamo šta možemo da očekujemo ove jeseni ili ovog proleća". "Tri godine se mi ponavljamo s jednim istim, onda imamo opet iste odgovore, gde se napabirči nešto toga što mi tražimo, pa kažu,