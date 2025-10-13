„Različite opcije za NIS na stolu“: Ministarka energetike o sastanku sa predsednikom UO Gasprom Njefta

Nedeljnik pre 59 minuta
„Različite opcije za NIS na stolu“: Ministarka energetike o sastanku sa predsednikom UO Gasprom Njefta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras za TS, nakon sastanka sa predsednikom Upravnog odbora Gasprom Njefta Aleksandrom Djukovim, da je razgovor bio dug i konstruktivan, ali da se nastavljaju pregovori o poslovanju Naftneindustrije Srbije sada kada su američke sankcije stupile na snagu.

Iako konkretno rešenje još nije finalizovano, ministarka je poručila da su na stolu različite opcije i da građani nemaju razloga za brigu. „napravljen veliki pomak“ Sastanak sa prvim čovekom Gasprom Njefta, većinskog vlasnika NIS-a, bio je, prema rečima ministarke, „veoma iskren, otvoren i konstruktivan“. Rešenje koje se traži ima za cilj da zaštiti energetsku stabilnost Srbije, poslovanje NIS-a i radna mesta, a da se pritom izbegnu mere poput prinudnog preuzimanja
