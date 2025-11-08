Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Od 1. avgusta do 8. oktobra Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je pojačanu kontrolu primene Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druga biljna ulja i masti, a ustanovljeno je da su brojni ugostitelji u potpunosti primenili propise, ali je uočen i značajan broj nepravilnosti. Cilj kontrole je bio da se obezbedi jasno i tačno označavanje namirnica, kako