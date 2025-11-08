Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem
Od 1. avgusta do 8. oktobra Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je pojačanu kontrolu primene Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druga biljna ulja i masti, a ustanovljeno je da su brojni ugostitelji u potpunosti primenili propise, ali je uočen i značajan broj nepravilnosti. Cilj kontrole je bio da se obezbedi jasno i tačno označavanje namirnica, kako
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

N1 Info pre 1 sat
Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Nedeljnik pre 39 minuta
Na meti picerije i objekti brze hrane! Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Na meti picerije i objekti brze hrane! Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Blic pre 1 sat
Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Novi magazin pre 1 sat
Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

RTV pre 2 sata
Pojačana kontrola picerija i fast-fudova zbog upotrebe palminog ulja

Pojačana kontrola picerija i fast-fudova zbog upotrebe palminog ulja

Morava info pre 2 sata
Pojačane kontrole u picerijama i fast foodovima: otkrivene brojne nepravilnosti u označavanju hrane

Pojačane kontrole u picerijama i fast foodovima: otkrivene brojne nepravilnosti u označavanju hrane

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Ryanair uvodi novo pravilo, ko ga ne bude poštovao platiće 55 evra

Ryanair uvodi novo pravilo, ko ga ne bude poštovao platiće 55 evra

Kamatica pre 29 minuta
Od čipova do antimona - kako Trumpova politika diktira berzanske trendove

Od čipova do antimona - kako Trumpova politika diktira berzanske trendove

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Po ceni garsonjere – cela kuća: Kakvo je tržište zakupa kuća u Srbiji

Po ceni garsonjere – cela kuća: Kakvo je tržište zakupa kuća u Srbiji

N1 Info pre 29 minuta
Po ceni garsonjere – cela kuća: Kakvo je tržište zakupa kuća u Srbiji

Po ceni garsonjere – cela kuća: Kakvo je tržište zakupa kuća u Srbiji

Nova pre 5 minuta
Traži se procenitelj koji će odrediti vrednost nepokretne imovine preduzeća Goldenfield

Traži se procenitelj koji će odrediti vrednost nepokretne imovine preduzeća Goldenfield

Zrenjaninski pre 35 minuta