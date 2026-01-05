Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

BEOGRAD - Banka ''Poštanska štedionica'' saopštila je večeras da su uočeni tehnički i telekomunikacioni problemi otklonjeni i da je rad bankomata Banke, kao i platnih kartica izdanja DinaCard (UPI) u potpunosti stabilizovan.

Istovremeno, stabilizacija je izvršena i na nivou šireg bankarskog sistema, te su otklonjeni i slični problemi u radu bankomata kod drugih poslovnih banaka, navedeno je u saopštenju na sajtu te banke. Banka "Poštanska štedionica" je ranije danas saopštila da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.