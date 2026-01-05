Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

BEOGRAD - Banka ''Poštanska štedionica'' saopštila je večeras da su uočeni tehnički i telekomunikacioni problemi otklonjeni i da je rad bankomata Banke, kao i platnih kartica izdanja DinaCard (UPI) u potpunosti stabilizovan.

Istovremeno, stabilizacija je izvršena i na nivou šireg bankarskog sistema, te su otklonjeni i slični problemi u radu bankomata kod drugih poslovnih banaka, navedeno je u saopštenju na sajtu te banke. Banka "Poštanska štedionica" je ranije danas saopštila da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Blic pre 1 sat
Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

Euronews pre 1 sat
Otklonjeni problemi u vezi sa radom bankomata i platnih kartica Banke Poštanske štedionice

Otklonjeni problemi u vezi sa radom bankomata i platnih kartica Banke Poštanske štedionice

RTS pre 1 sat
Bankomati ponovo rade: Otklonjeni tehnički problemi sa karticama Poštanske štedionice

Bankomati ponovo rade: Otklonjeni tehnički problemi sa karticama Poštanske štedionice

Dnevnik pre 1 sat
Bankomati Poštanske štedionice ne rade – ogromne gužve na šalterima

Bankomati Poštanske štedionice ne rade – ogromne gužve na šalterima

Glas Šumadije pre 2 sata
Oglasila se Poštanska štedionica: Evo zbog čega kartice nisu u funkciji

Oglasila se Poštanska štedionica: Evo zbog čega kartice nisu u funkciji

B92 pre 2 sata
Poštanska štedionica: Deo bankomata i Dina kartica povremeno nisu u funkciji

Poštanska štedionica: Deo bankomata i Dina kartica povremeno nisu u funkciji

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

Danas pre 1 sat
MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

N1 Info pre 14 minuta
Da ste pre godinu dana uložili 1.000 evra u zlato, evo koliko biste danas imali: Cifra je zapanjujuća, malo ko je ovo očekivao…

Da ste pre godinu dana uložili 1.000 evra u zlato, evo koliko biste danas imali: Cifra je zapanjujuća, malo ko je ovo očekivao

Dnevnik pre 19 minuta
Samsung ima velike planove kada je u pitanju AI

Samsung ima velike planove kada je u pitanju AI

B92 pre 14 minuta
Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Blic pre 1 sat