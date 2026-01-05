Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Banka "Poštanska štedionica" objavila je danas da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji. Ipak, kasnije tokom dana, saopšteno je da su problemi otklonjeni.

Istovremeno, stabilizacija je izvršena i na nivou šireg bankarskog sistema, te su otklonjeni i slični problemi u radu bankomata kod drugih poslovnih banaka, navedeno je u saopštenju na sajtu te banke.