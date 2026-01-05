Bankomati Poštanske štedionice ne rade – ogromne gužve na šalterima

Čitaoci nam javljaju da bankomati Banke Poštanske štedionice u Kragujevcu ne rade, što uzorkuje ogromne gužve na šalterima.

Banka “Poštanska štedionica” saopštila je danas da zbog pojačanog saobraćaja, kao i tehničkih i telekomunikacionih problema, deo bankomata, kao i DinaCard (UPI) platne kartice, povremeno nisu dostupni korisnicima. Kako je navedeno u saopštenju, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema, a očekuje se da će sve usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.