Bankomati Poštanske štedionice ne rade – ogromne gužve na šalterima

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Nikoleta Jošović
Bankomati Poštanske štedionice ne rade – ogromne gužve na šalterima

Čitaoci nam javljaju da bankomati Banke Poštanske štedionice u Kragujevcu ne rade, što uzorkuje ogromne gužve na šalterima.

Banka “Poštanska štedionica” saopštila je danas da zbog pojačanog saobraćaja, kao i tehničkih i telekomunikacionih problema, deo bankomata, kao i DinaCard (UPI) platne kartice, povremeno nisu dostupni korisnicima. Kako je navedeno u saopštenju, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema, a očekuje se da će sve usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.
