Preminuo dizajner obuće Ćezare Paćoti

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Preminuo dizajner obuće Ćezare Paćoti

Ćezare Paćoti, italijanski dizajner obuće, preminuo je u 67. godini, preneli su danas italijanski mediji.

Paćoti je preminuo u svom domu u mestu Ćivitanova Marke, nakon iznenadne bolesti, navodi Rai. Ansa prenosi da je, prema prvim izveštajima, Ćezareu Paćotiju bilo loše i da je njegova porodica podigla uzbunu. Međutim, kada su stigle službe hitne pomoći, nisu mogle ništa da učine. Zajedno sa svojom sestrom Paolom, osamdesetih godina prošlog veka preuzeo je zanatsku radionicu obuće koju su njegovi roditelji otvorili 1948. godine, pretvorivši je u simbol obuće, navodi
