Preminuo italijanski dizajner obuće Ćezare Paćoti

Čuveni italijanski dizajner obuće Ćezare Paćoti preminuo je u 68. godini, javljaju italijanski mediji, prenosi RTS.

Ćezare Paćoti preminuo je u svom domu, u mestu Ćivitanova Marke, okružen decom i članovima porodice, nakon iznenadne bolesti, navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Rai. Ansa prenosi da je, prema prvim izveštajima, dizajneru bilo loše i da je njegova porodica pozvla službu hitne medicinske pomoći. Međutim, kada su lekari stigli, samo su mogli da konstatuju smrt 67-godišnjeg dizajnera. „Kultne ženske cipele sa bodež potpeticom, simbol brenda, ostaće kao