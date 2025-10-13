Vučić danas sa predsednikom UO Gaspromnjefta, Brnabić očekuje da Rusi prihvate neko od rešenja za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom kako bi se pronašlo rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS).

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da veruje da će tokom današnjeg sastanka ruska strana prihvatiti neko od ponuđenih rešenja u vezi sa NIS-om nakon stupanja na snagu američkih sankcija. "Pripremljeno je već nekoliko rešenja. Ima nekoliko opcija koje će predsednik Aleksandar Vučić ponuditi našim ruskim partnerima. Očekivati je, ja se nadam, da će oni neka od tih opcija prihvatiti. Sve te opcije su, kao što je predsednik rekao, fer, pune poštovanja