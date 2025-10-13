Mirković: Meč protiv Andore provera karaktera

Radio sto plus pre 13 minuta
Mirković: Meč protiv Andore provera karaktera

“Utakmica dolazi posle negativnog rezultata i bolnog poraza od Albanije.

Sa druge strane, Andora je u dobrom raspoloženju zbog pozitivnog rezultata sa Letonijom. Nemamo više prostora za kiks, matematika i dalje postoji i dok je tako, moramo da se nadamo. Momci su svesni situacije i potpuno su fokusirani na utakmicu”, rekao je Mirković, a preneo FSS. Srbija je u petom kolu kvalifikacija na svom terenu poražena od Albanije 0:1, nakon kog je selektor A tima Dragan Stojković podneo ostavku. Mirković je dodao i da je ključna reakcija tima na
Ključne reči

Dragan StojkovićFSSAlbanija

