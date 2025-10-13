Tramp slavi "svitanje novog Bliskog istoka": Trebalo nam je 3.000 godina, sprečili smo svetski rat

Na međunarodnoj mirovnoj konferenciji u Šarm el Šeiku predsednik SAD Donald Tramp i lideri Egipta, Turske i Katara potpisali su sveobuhvatan mirovni sporazum između Izraela i Hamasa. Tramp je poručio da će "sporazum opstati" i sprečiti mogući svetski rat na Bliskom istoku, nazvavši ga istorijskim korakom posle "3.000 godina". Zahvalio je posrednicima i domaćinu samita, ističući ulogu Egipta, Katara i Turske u postizanju mira. Ranije danas, Hamas je oslobodio sve preostale žive taoce koji su se u

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozdravio je "svitanje novog Bliskog istoka" u obraćanju izraelskom parlamentu u ponedeljak, pošto je Hamas oslobodio sve žive taoce, a Izrael pustio palestinske zatvorenike u skladu sa primirjem postignutim uz posredovanje SAD. Nedugo zatim, zajedno sa liderima regiona, Tramp je na početku međunarodne mirovne konferencije o Gazi u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik potpisao sveobuhvatan dokument o sporazumu