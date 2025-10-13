BBC vesti na srpskom

Hamas oslobodio sve žive taoce, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

Prema dogovoru o prekidu vatre u okviru plana američkog predsednik Donalda Trampa, Hamas bi trebalo da oslobodi sve preostale žive taoce.

BBC News pre 1 sat
Alon Ohel, koji ima državljanstvo Srbije, zajedno sa roditeljima posle 737 dana zatočeništva
IDF
'Klavir ga čeka da zasvira': Alon Ohel, koji ima državljanstvo Srbije, zajedno sa roditeljima posle 737 dana zatočeništva

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas saopštila je da je, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre, oslobodila svih 20 preostalih živih talaca koji su bili zarobljeni u Gazi duže od dve godine.

Predstavnici Crvenog krsta su preuzeli taoce u dve grupe i predali ih Izraelskim odbrambenim snagama, saopštio je IDF.

Među oslobođenima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, potvrdilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ohel je pijanista, a tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine na Nova muzičkom festivalu, ranjen je granatom bačenom u sklonište, gde se sklonio sa skoro 30 ljudi.

Njegov klavir, netaknut od otmice, čeka da ga opet zasvira, rekla je Alonova tetka, Nirit Kremer Ohel za agenciju Rojters.

Izraelske vlasti počele su sa puštanjem na slobodu palestinskih zatvorenika, a prvih 38 autobusa je stiglo u Gazu i u Ramalu, na Zapadnoj obali.

Na slobodu 1.968 palestinskih zatvorenika i pritvorenika.

Pušteni su u dve grupe - jedna je prebačena iz zatvora Ofer u druge delove okupirane Zapadne obale.

Druga grupa je prebačena iz zatvora Kecziot u Kerem Šalom, na jugu Izraela - jedan od graničnih prelaza u Gazu.

Prema sporazumu o prekidu vatre, Izrael je pristao da oslobodi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 privedenih stanovnika Gaze, a Hamas da naknadno preda 28 tela talaca.

Za sada predaja tela ne ide po planu. IDF je objavio da su Crvenom krstu predati kovčezi sa telima četvoro od 28 Izraelaca.

Hamas je rekao posrednicima da ne zna lokacije tela nekih od preostalih 24 talaca.

Pogledajte video: Slavlje Izraelaca i Palestinaca: Oslobođeni taoci, pušteni zatvorenici

'Nikada nismo odustali'

Svi živi izraelski taoci su pregledani u bolnici posle oslobađanja.

Među njima je i Matan Zangauker, čija je majka Einav postala lice borbe za oslobođenje svig talaca i jedna od glavnih kritičarki izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Matan (25) je otet kao talac tokom napada 7. oktobra zajedno sa svojom partnerkom Ilanom Gricevski iz kibuca Nir Oz.

Ilana je puštena tokom primirja u novembru 2023. godine.

Porodica Evjatara Davida (24) je posle puštanja na slobodu, objavila: „Od prvog trenutka smo znali da će se vratiti, i evo ga, posle dve godine patnje, ovde je.

„Sada će početi novo putovanje isceljenja za Evjatara i za nas.“

Palestinci su u međuvremenu požurili da zagrle zatvorenike koje je oslobodio Izrael.

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se unutar i oko bolnice Naser u Kan Junisu na jugu Gaze, neki su mahali palestinskim zastavama, drugi su držali fotografije rođaka.

„Srećna sam zbog naših sinova koje izlaze na dlobodu, ali još uvek osećamo bol zbog svih onih koji su ubijeni tokom okupacije i svih razaranja koja su se dogodila našoj Gazi“, rekla je, kroz suze, stanovnica Gaze Um Ahmed za agenciju Rojters.

Oslobođeni zatvorenici su stigli autobusima, neki od njih su pozirali sa prozora, pokazujući rukama „V“, što znači pobeda.

Pojava naoružanih i maskiranih boraca Hamasa na licu mesta naglasila je teškoću u rešavanju izraelskog zahteva da se razoružaju.

Samer Halabeja, lekar pušten iz zatvora gde je služio kaznu zbog planiranja napada u kojem je ranjen izraelski oficir, stajao je pored svoje uplakane majke u Ramali na okupiranoj Zapadnoj obali.

„Nadamo se da će svi biti oslobođeni“, rekao je agenciji Rojters.

Oslobođeni palestinski zatvorenici
Reuters
Oslobođeni Palestinci slave dolazak svojim najbližima

'Amerika uz Izrael': Tramp u Knesetu

Taoci su oslobođeni u danu kada je američki predsednik Donald Tramp doputovao u Izrael, gde se obratio poslanicima u parlamentu, posle čega je otišao u Egipat, na mirovni samit o Gazi.

U obraćanju poslanicima u Knesetu, Tramp je opisao napad Hamasa kao „jedan od najvećih zločina“ nad Jevrejima od holokausta.

„Molimo vas da znate da vam se Amerika pridružuje u ta dva večna zaveta: nikada ne zaboraviti i nikada više.“

Američki predsednik kaže da je „duga i bolna noćna mora“ sada završena i za izraelski narod i za Palestince.

„Ovo je sada veoma uzbudljivo vreme za Izrael i za ceo Bliski istok“, kaže on.

„Širom Bliskog istoka, sile haosa, terora i propasti koje decenijama muče region sada su oslabljene, izolovane i potpuno poražene.“

„Zbog nas, svi neprijatelji civilizacije se povlače“, poručio je Tramp.

Pre obraćanja u Knesetu, predsednik SAD se sreo sa predstavnicima porodica talaca.

Na Trgu talaca u Tel Avivu čuli su se uzvici oduševljenja kada su objavljene prve vesti o oslobađanju talaca, javila je BBC reporterka.

Radost okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu
Reuters
Donald Tramp u izraelskom Knesetu
Reuters
Tramp tokom obraćanja u izraelskom parlamentu - Knesetu

Gaza samit u Egiptu

Američki predsednik je u Egiptu gde na mirovnom međunarodnom samitu razgovara o daljoj primeni sporazuma i o budućnosti Gaze.

Na početku samita, Tramp je sa drugim svetskim liderima potpisao dokument o primeni sporazuma između Izraela i Hamasa.

„Trebalo je 3.000 godina da se dođe do ove tačke, možete li verovati? I trajaće dugo“, rekao je.

Dokumente su posle potpisali egipatski predsednik Abdul Fatah al-Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sa al-Sisijem, američki predsednik je izjavio da bi voleo da on bude u njegovom „odboru mira“ - međunarodnom telu koje bi, prema američkom planu za Gazu, upravljalo teritorijom u prelaznom periodu.

„Biću tamo“, odgovorio je al-Sisi.

Trampov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof kaže da postoji „dugačak spisak prijava“ za članstvo u odboru.

Sukob na Bliskom istoku počeo je 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa, koju Izrael, Velika Britanija, SAD smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael i ubili 1.200 ljudi, a oteli 251 taoca.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu u Pojasu Gaze u kojoj je ubijeno više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Svetski lideri stoje ispred znaka Mir 2025
Reuters
Samit o Gazi u Egiptu

Unutrašnji sukobi u Gazi

Najmanje 27 ljudi je poginulo u žestokim sukobima pripadnika Hamasa i naoružanih članova porodice Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su vatru sa klanovskim borcima u blizini gradske jordanske bolnice, rekli su svedoci.

Visoki zvaničnik u ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su ih jedinice bezbednosti okružile i upustile se u teške borbe kako bi ih privele.

Ministarstvo je saopštilo da je osam njihovih članova ubijeno u „oružanom napadu milicije“.

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa od preko 300 boraca krenule da upadnu u stambeni blok gde su se ukopali naoružani pripadnici Dugmuša.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz domova pod jakom vatrom, a mnogi od njih su se više puta raseljavali tokom rata.

„Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada“, rekao je jedan stanovnik.

„Bežali su od sopstvenog naroda.“

Porodica Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose sa Hamasom, a njihovi naoružani članovi su se u prošlosti nekoliko puta sukobili sa grupom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će se „svaka oružana aktivnost van okvira otpora“ odlučno rešavati.

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News

