Sarkozi ide u zatvor: Bivši predsednik Francuske osuđen zbog libijske afere: Evo koliko će robijati

Blic pre 7 sati
Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi počeće naredne nedelje u Parizu da izdržava petogodišnju zatvorsku kaznu, po presudi za kriminalnu zaveru oko pokušaja prikupljanja sredstava iz Libije za njegovu izbornu kampanju 2007. godine, javila je danas televizija RTL.

U izveštaju se navodi da će Sarkozi biti poslat u pariski zatvor Sante 21. oktobra, prenosi Rojters. Kancelarija finansijskog tužioca u Parizu saopštila je da ne može ni da potvrdi ni da demantuje izveštaj RTL-a. Sudije su prilikom izricanja presude Sarkoziju navele da je njihova presuda uzela u obzir "izuzetnu ozbiljnost" slučaja. Sarkozi, koji je uvek tvrdio da je nevin, proglašen je krivim za kriminalnu zaveru zbog napora njegovih bliskih saradnika da nabave
