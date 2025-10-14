Poznato kada bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi započinje izdržavanje zatvorske kazne

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Poznato kada bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi započinje izdržavanje zatvorske kazne

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi 21. oktobra mora da se javi u pariski zatvor, gde će izdržavati petogodišnju kaznu zbog nezakonitog primanja sredstava od bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija za finansiranje svoje predsedničke kandidature 2007. godine.

Sarkozi je danas obavešten da će služiti kaznu u zatvoru „Sante“ u Parizu, nakon čega je brzo napustio sudnicu, prenosi France 24. Sarkozi je osuđen krajem septembra i odmah se žalio na presudu, a do novog suđenja, koje se očekuje u narednim mesecima, biće u zatvoru. On je prvi francuski posleratni lider i prvi bivši šef jedne članice Evropske unije koji će izdržavati zatvorsku kaznu. Njegovi advokati mogu podneti zahtev Apelacionom sudu da bude pušten na slobodu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sarkozi ide u zatvor: Bivši predsednik Francuske osuđen zbog libijske afere: Evo koliko će robijati

Sarkozi ide u zatvor: Bivši predsednik Francuske osuđen zbog libijske afere: Evo koliko će robijati

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaNikola SarkoziGadafiKandidaturaPariz

Svet, najnovije vesti »

Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Radar pre 7 minuta
Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Radar pre 7 minuta
Mediji: Lekorni će predstaviti budžet sa smanjenim deficitom na 4,7 odsto

Mediji: Lekorni će predstaviti budžet sa smanjenim deficitom na 4,7 odsto

Politika pre 8 minuta
Napadi na Zapadnoj obali: Povređeno petoro Palestinaca, zapaljena vozila i kuće

Napadi na Zapadnoj obali: Povređeno petoro Palestinaca, zapaljena vozila i kuće

Politika pre 8 minuta
SAD pozvale Kubu da pusti 700 političkih zatvorenika

SAD pozvale Kubu da pusti 700 političkih zatvorenika

Danas pre 42 minuta