Poznato kada bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi započinje izdržavanje zatvorske kazne

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi 21. oktobra mora da se javi u pariski zatvor, gde će izdržavati petogodišnju kaznu zbog nezakonitog primanja sredstava od bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija za finansiranje svoje predsedničke kandidature 2007. godine.

Sarkozi je danas obavešten da će služiti kaznu u zatvoru „Sante“ u Parizu, nakon čega je brzo napustio sudnicu, prenosi France 24. Sarkozi je osuđen krajem septembra i odmah se žalio na presudu, a do novog suđenja, koje se očekuje u narednim mesecima, biće u zatvoru. On je prvi francuski posleratni lider i prvi bivši šef jedne članice Evropske unije koji će izdržavati zatvorsku kaznu. Njegovi advokati mogu podneti zahtev Apelacionom sudu da bude pušten na slobodu