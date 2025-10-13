Tramp pred Knesetom: Ovo je istorijska zora novog Bliskog istoka i kraj ere terora

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp pred Knesetom: Ovo je istorijska zora novog Bliskog istoka i kraj ere terora

TEL AVIV, - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je postignuto primirje na Bliskom istoku kraj "ere terora i smrti", ocenivši da je reč o istorijskom trenutku koji će zauvek promeniti tok događaja u regionu.

Govoreći pred izraelskim parlamentom, Knesetom, Tramp je poručio da se, nakon "dve mučne godine zatočeništva", 20 talaca Hamasa vraća svojim porodicama, dok će tela 28 preminulih talaca biti sahranjena na, kako je rekao, "svetoj zemlji", preneo je "Gardijan". "Oružje je utihnulo, region je sada u miru i nadamo se da će tako i ostati", zjavio je Tramp, dodavši da je "ovo ne samo kraj rata, već kraj doba terora i smrti i početak doba vere, nade i Boga". Naglasio je
