Vremeplov: Rođen reditelj Dušan Makavejev

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen reditelj Dušan Makavejev

NOVI SAD - Na današnji dan 1932. godine rođen je Dušan Makavejev, reditelj. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedan je od rodonačelnika takozvanog crnog talasa u srpskoj kinematografiji, svojevrsne posredne kritike društvenih normi onog vremena. Uređivao je časopise "Student", "Književne novine", "Danas". Imao je zapaženu ulogu i u studentskim demonstracijama 1968. Dobitnik je niza priznanja: Oktobarska nagrada Beograda, Srebrni medved u Berlinu, Srebrna arena u Puli, Luis

Danas je ponedeljak, 13. oktobar, 2025. godine. 54 - Umro je rimski car Klaudije I Tiberije Druz, koji je tokom vladavine od 41. uspeo da stabilizuje prilike u rimskoj državi. Godine 43. osvojio je Britaniju, osim severne trećine ostrva koja nikada nije pala pod Rim. Upamćen je kao vladar koji zaslužuje poštovanje. Bio je retko obrazovan i pomagao je razne vidove stvaralaštva a sam se bavio i istoriografijom. Umro je 54. otrovan pečurkama koje mu je podmetnula
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 13. oktobar

Na današnji dan, 13. oktobar

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRimBerlinLuis

Društvo, najnovije vesti »

Pobunjena jedinica na Madagaskaru postavila novog načelnika Generalštaba, predsednik osudio puč

Pobunjena jedinica na Madagaskaru postavila novog načelnika Generalštaba, predsednik osudio puč

Beta pre 21 minuta
Tramp ide na Bliski istok da proslavi prekid vatre i pozove arapske lidere da iskoriste priliku

Tramp ide na Bliski istok da proslavi prekid vatre i pozove arapske lidere da iskoriste priliku

Beta pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Danas jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Danas jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Beta pre 1 sat
Zvaničnici UN i GHF: Ukidaju se centri GHF za humanitarnu pomoć u Gazi, distribuciju preuzimaju UN

Zvaničnici UN i GHF: Ukidaju se centri GHF za humanitarnu pomoć u Gazi, distribuciju preuzimaju UN

Beta pre 1 sat
„Svi koji misle svojom glavom, proglašavaju se izdajnicima i neprijateljima“: Skup podrške prosvetnim radnicima u Čačku

„Svi koji misle svojom glavom, proglašavaju se izdajnicima i neprijateljima“: Skup podrške prosvetnim radnicima u Čačku

Danas pre 1 sat