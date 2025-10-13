Vremeplov: Rođen reditelj Dušan Makavejev

NOVI SAD - Na današnji dan 1932. godine rođen je Dušan Makavejev, reditelj. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedan je od rodonačelnika takozvanog crnog talasa u srpskoj kinematografiji, svojevrsne posredne kritike društvenih normi onog vremena. Uređivao je časopise "Student", "Književne novine", "Danas". Imao je zapaženu ulogu i u studentskim demonstracijama 1968. Dobitnik je niza priznanja: Oktobarska nagrada Beograda, Srebrni medved u Berlinu, Srebrna arena u Puli, Luis

Danas je ponedeljak, 13. oktobar, 2025. godine. 54 - Umro je rimski car Klaudije I Tiberije Druz, koji je tokom vladavine od 41. uspeo da stabilizuje prilike u rimskoj državi. Godine 43. osvojio je Britaniju, osim severne trećine ostrva koja nikada nije pala pod Rim. Upamćen je kao vladar koji zaslužuje poštovanje. Bio je retko obrazovan i pomagao je razne vidove stvaralaštva a sam se bavio i istoriografijom. Umro je 54. otrovan pečurkama koje mu je podmetnula