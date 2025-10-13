Na današnji dan, 13. oktobar

Danas je ponedeljak, 13. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

54 - Umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Prema predanju uzrok njegove smrti bile su otrovne pečurke koje mu je dala njegova žena Agripina da bi obezbedila presto za svog sina iz prethodnog braka, Nerona. Tokom Klaudijeve vladavine od 41. područje južne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Napisao je istoriju Rima i autobiografiju. 1792 - Predsednik SAD Džordž Vašington (George Washington) položio je kamen-temeljac Bele kuće, predsedničke