Skupo plaćene greške: Trijumf Smedereva u Pazaru

Skupo plaćene greške: Trijumf Smedereva u Pazaru Futsal tim Novog Pazara poražen je večeras od Smedereva sa 1:4, u utakmici trećeg kola Prve lige Srbije.

Gosti su kažnjavali defanzivne propuste i propuštene šanse Pazaraca, a preko Uroša Nikolića u petom, Pavla Savkovića u osmom i Boška Adamovića u desetom minutu stekli su tri gola prednosti. Dvostruki strelac Nikolić je po oduzetoj lopti u 36. minutu odveo ekipu Smedereva na plus četiri. Konačan rezultat postavio je Sanel Stupljanin iz kaznenog udarca sa šest metara u 39. minutu. Prethodno je golman Smederevaca Petar Marojević na nepropisan način zaustavio Milana
