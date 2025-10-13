Na svadbu Uroša Živkovića stiglo pola estrade: Viki doletela iz Sarajeva sa Halidove sahrane

Svet & Skandal pre 1 sat
Na svadbu Uroša Živkovića stiglo pola estrade: Viki doletela iz Sarajeva sa Halidove sahrane

U glamuroznoj atmosferi i uz pažljivo organizovano slavlje, pevač Uroš Živković konačno je ozvaničio svoju ljubav s Jovanom pred porodicom, prijateljima i estradom.

Na gala svadbi održanoj u Beogradu, prema najavama i u medijima prisustvuje pola estrade. Ivan Vučićević Među gostima su se pojavile brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i estrade, a atmosfera je veoma vesela od samog početka. Poseban momenat bio je kada je Viki Miljković doletela iz Sarajeva, neposredno nakon prisustvu sahrani legendarnog Halida Bešlića, a sve kako bi ispoštovala Uroša i njegovu izabranicu. Ivan Vučićević Njen dolazak izazvao je veliku pažnju
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću" Uroš o lepoj Jovani i bakšišu na svadbi

"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću" Uroš o lepoj Jovani i bakšišu na svadbi

Telegraf pre 26 minuta
Bajkovit prvi ples Uroša Živkovića i Jovane! Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme... (video)

Bajkovit prvi ples Uroša Živkovića i Jovane! Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme... (video)

Kurir pre 1 sat
Uroš Živković pije rakiju koju je pravio tata jedne pevačice! Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida, a evo koga sve…

Uroš Živković pije rakiju koju je pravio tata jedne pevačice! Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida, a evo koga sve očekuje tokom noći

Kurir pre 1 sat
Pogledajte prvi ples Uroša Živkovića i Jovane: Kadrovi kao iz bajke, balada sve rasplakala (Video)

Pogledajte prvi ples Uroša Živkovića i Jovane: Kadrovi kao iz bajke, balada sve rasplakala (Video)

Mondo pre 1 sat
Vreli kadrovi na svadbi Uroša Živkovića! Okupio fudbalere i pevačice: Sve vrvi od bujnih dekoltea, golih nogu, a ona je…

Vreli kadrovi na svadbi Uroša Živkovića! Okupio fudbalere i pevačice: Sve vrvi od bujnih dekoltea, golih nogu, a ona je iznenađenje večeri... (foto)

Kurir pre 1 sat
Otac Uroša Živkovića uzeo mikrofon, pa iznenada prekinuo govor: Pevač mu se odmah obratio, on zaplakao

Otac Uroša Živkovića uzeo mikrofon, pa iznenada prekinuo govor: Pevač mu se odmah obratio, on zaplakao

Telegraf pre 50 minuta
Bajkovit prvi ples Jovane i Uroša Živkovića: Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme (foto)

Bajkovit prvi ples Jovane i Uroša Živkovića: Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme (foto)

Večernje novosti pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićSarajevoUros zivkovic

Zabava, najnovije vesti »

Ceca objavila sliku sa novom članicom žirija Zvezda Granda: Poziraju nasmejane i puće se, a komentari samo pljušte

Ceca objavila sliku sa novom članicom žirija Zvezda Granda: Poziraju nasmejane i puće se, a komentari samo pljušte

Blic pre 36 minuta
"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se…

"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se snašla u ulozi majke i žene" (Video)

Blic pre 6 minuta
"Mi nismo imali pare da odemo kući sa naše svadbe": Ljuba Perućica i Katarina na gala veselju progovorili o prevarama: "ne…

"Mi nismo imali pare da odemo kući sa naše svadbe": Ljuba Perućica i Katarina na gala veselju progovorili o prevarama: "ne razdvajamo se" (Video)

Blic pre 6 minuta
Upravo na Blic TV "moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima" Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek…

Upravo na Blic TV "moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima" Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek odmah sve što poželi: "Trudim se da moja deca imaju sve" (video)

Blic pre 6 minuta
(Video) "to više nikada nije bio dan radosti": Deda je umro baš na rođendan Nadice Ademov: "Bio je više od roditelja"

(Video) "to više nikada nije bio dan radosti": Deda je umro baš na rođendan Nadice Ademov: "Bio je više od roditelja"

Blic pre 6 minuta