Dolazi do dogovora za NIS? Đurić: Sastanak Vučića i Djukova je dobar signal za to

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dolazi do dogovora za NIS? Đurić: Sastanak Vučića i Djukova je dobar signal za to
Ljubomir Đurić iz Centra za Nacionalnu politiku izjavio je danas da sastanak predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom upravnog odbora (UO) Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim, kako bi se pronašlo rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) koja se zbog većinskog ruskog vlasništva našla na udaru američkih sankcija, uliva nadu da će se doći do nekakvog dogovora ili da je već uspešno došlo do nekog dogovora o kom će javnost biti upoznata. Ovde nema mnogo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovo može da bude ključan sastanak za NIS: U podne susret Vučića i funkcionera Gasprom njefta

Ovo može da bude ključan sastanak za NIS: U podne susret Vučića i funkcionera Gasprom njefta

Nova pre 0 minuta
Vučić danas sa Djukovom o NIS-u

Vučić danas sa Djukovom o NIS-u

RTV pre 20 minuta
Ovo bi moglo biti mnogo veći problem od nestašice nafte! Direktor Euroline-a Dragan Čakarević upozorava na Šengen: Ako se to…

Ovo bi moglo biti mnogo veći problem od nestašice nafte! Direktor Euroline-a Dragan Čakarević upozorava na Šengen: Ako se to desi, privreda će mnogo trpeti

Kurir pre 50 minuta
Vučić danas sa predsednikom UO Gaspromnjefta, Brnabić očekuje da Rusi prihvate neko od rešenja za NIS

Vučić danas sa predsednikom UO Gaspromnjefta, Brnabić očekuje da Rusi prihvate neko od rešenja za NIS

Radio 021 pre 1 sat
Brnabić: Vučić će direktoru Gaspromnjefta izneti nekoliko rešenja za NIS

Brnabić: Vučić će direktoru Gaspromnjefta izneti nekoliko rešenja za NIS

Nova ekonomija pre 2 sata
Predsednik Vučić danas sa Djukovom o NIS-u

Predsednik Vučić danas sa Djukovom o NIS-u

Vesti online pre 2 sata
Brnabić: Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem

Brnabić: Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBugarskaPredsednik Srbijenaftna industrija srbijeGaspromnjeft

Ekonomija, najnovije vesti »

Pijaca u Arandjelovcu već godinama čeka na najavljenu rekonstrukciju.

Pijaca u Arandjelovcu već godinama čeka na najavljenu rekonstrukciju.

Glas Šumadije pre 0 minuta
Ovo može da bude ključan sastanak za NIS: U podne susret Vučića i funkcionera Gasprom njefta

Ovo može da bude ključan sastanak za NIS: U podne susret Vučića i funkcionera Gasprom njefta

Nova pre 0 minuta
Kineski izvoz u svet neočekivano porastao, premda je izvoz u SAD osetno pao

Kineski izvoz u svet neočekivano porastao, premda je izvoz u SAD osetno pao

Biznis i finansije pre 0 minuta
Nova avio-linija između Beograda i Toronta od maja 2026.

Nova avio-linija između Beograda i Toronta od maja 2026.

Biznis.rs pre 0 minuta
Sempl ove godine sa zvezdanim dodirom

Sempl ove godine sa zvezdanim dodirom

BizLife pre 0 minuta