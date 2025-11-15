Sutra sednica Vlade zbog NIS-a, prisustvuje Vučić

Vlada Srbije održaće sutra sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća.

Sednica će početi u 11 sati, najavljeno je iz vlade. Premijer Đuro Macut je, kako su preneli mediji, zakazao za sutra sednicu vlade, kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tema je Naftna industrije Srbije. Tema sednice će biti odgovor američkog OFAC-a na zahtev NIS-a na izuzeće od sankcija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati sednici vlade u Palati Srbija, najavljeno je iz Predsedništva.