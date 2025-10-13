Zelenski: Ukrajina će koristiti Tomahavk rakete isključivo u vojne svrhe, mi nikada nismo napadali civile

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Ukrajina će koristiti Tomahavk rakete isključivo u vojne svrhe, mi nikada nismo napadali civile

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina koristiti Tomahavk rakete isključivo u vojne svrhe i da neće napadati civile u Rusiji, ukoliko im Sjedinjene Američke Države obezbede te rakete. "Mi nikada nismo napadali njihove civile.

To je velika razlika između Ukrajine i Rusije. Zato, kada govorimo o dalekometnim raketama, govorimo isključivo o vojnim ciljevima", rekao je ukrajinski predsednik za Foks njuz. Izjava Zelenskog, snimljena je u subotu, a emitovana danas nakon što je drugi put u dva dana razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Predsednik Ukrajine je rekao da još uvek traju razgovori o mogućnosti da Vašington obezbedi Kijevu rakete dugog dometa. Tramp je izjavio prošle
