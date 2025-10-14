Verila se Melina Galić Rekla "da" bogatom biznismenu (69), upriličeno i slavlje

Melinin verenik je uspešan biznismen, ima imperiju

Melina Galić (44) se verila u subotu za uspešnog biznismena (69), tvrde domaći mediji. Bivša supruga pevača Halida Džinovića, Melina Galić se verila u subotu za svog novog izabranika, uspešnog biznismena koji ima 69 godina. Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom. Inače, celo leto, Melina je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.