Obnovljeni Mahindra Bolero i Bolero Neo

Mahindra Bolero se proizvodi od 2000. godine, nakon čega je nekoliko puta nadograđivan, ali nikada nije doživeo potpunu promenu generacija.

Godinu nakon rođenja Bolera, porodica je proširena modelom Mahindra Bolero Neo, zapravo preimenovanim SUV-om dotadašnje oznake TUV300. Sada su oba SUV-a dobila novu masku – “obični” Mahindra Bolero sada ima pet velikih proreza s vertikalnim hromiranim trakama, dok je Bolero Neo dosadašnje “klinove” zamenio horizontalnim “potezima”, sa sjajnim prugama koje se pojavljuju ne samo na vrhu već i na dnu maske. Ovi modeli takođe imaju novi dizajn felni i proširen