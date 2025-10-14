Tramp će u petak reći "da"? "Putine, ne želiš da vidiš to oružje..."

Američki predsednik Donald Tramp sve je bliže istorijskoj odluci o isporuci krstarećih projektila "tomahavk” Ukrajini, potezu koji bi mogao preokrenuti tok rata i izazvati nove napetosti s Moskvom.

Kako piše Kijev post, američka administracija tu odluku razmatra nakon ruskih razarajućih napada na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, a zapadni zvaničnici tvrde da bi isporuka projektila trebalo da podstakne i evropske saveznike, s naglaskom na Nemačku, da prestanu da oklevaju sa sopstvenim sistemima dugog dometa poput "Taurusa". Tramp smatra da bi upravo taj korak mogao da "prodrma evropske saveznike" i prisili ih na odlučnije delovanje. Nemački kancelar Fridrih