Tramp će u petak reći "da"? "Putine, ne želiš da vidiš to oružje..."

B92 pre 56 minuta
Tramp će u petak reći "da"? "Putine, ne želiš da vidiš to oružje..."

Američki predsednik Donald Tramp sve je bliže istorijskoj odluci o isporuci krstarećih projektila "tomahavk” Ukrajini, potezu koji bi mogao preokrenuti tok rata i izazvati nove napetosti s Moskvom.

Kako piše Kijev post, američka administracija tu odluku razmatra nakon ruskih razarajućih napada na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, a zapadni zvaničnici tvrde da bi isporuka projektila trebalo da podstakne i evropske saveznike, s naglaskom na Nemačku, da prestanu da oklevaju sa sopstvenim sistemima dugog dometa poput "Taurusa". Tramp smatra da bi upravo taj korak mogao da "prodrma evropske saveznike" i prisili ih na odlučnije delovanje. Nemački kancelar Fridrih
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bomba! Ukrajina deo trampove "zlatne kupole za Ameriku"? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku…

Bomba! Ukrajina deo trampove "zlatne kupole za Ameriku"? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku Taurusa, Rusima šalju "poljubac smrti"

Kurir pre 16 minuta
Portparolka koja je osvojila Trampa: Predsednik opet pričao o njenom izgledu: "To lice, te usne!"

Portparolka koja je osvojila Trampa: Predsednik opet pričao o njenom izgledu: "To lice, te usne!"

Alo pre 26 minuta
Bajden i Klinton pohvalili Trampa za mirovni sporazum u Gazi

Bajden i Klinton pohvalili Trampa za mirovni sporazum u Gazi

Vesti online pre 1 sat
Neočekivan potez: Tramp dobio pozvale za mirovni sporazum u Gazi od protivnika, jedno ime posebno upada u oči

Neočekivan potez: Tramp dobio pozvale za mirovni sporazum u Gazi od protivnika, jedno ime posebno upada u oči

Blic pre 46 minuta
"To lice, te usne..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)

"To lice, te usne..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)

Večernje novosti pre 36 minuta
Trampove rakete + ukrajinska "prljava bomba" = treći svetski rat

Trampove rakete + ukrajinska "prljava bomba" = treći svetski rat

B92 pre 1 sat
Alarmantno upozorenje šefa NATO-a: Ruske rakete mogu da stignu do Evrope za par minuta! Živimo u opasnom svetu!

Alarmantno upozorenje šefa NATO-a: Ruske rakete mogu da stignu do Evrope za par minuta! Živimo u opasnom svetu!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaNemačkaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Pred dolazak Fon der Lajen u Beograd: "Njena reakcija na stanje u medijima treba da bude ozbiljna"

Pred dolazak Fon der Lajen u Beograd: "Njena reakcija na stanje u medijima treba da bude ozbiljna"

N1 Info pre 5 minuta
UNDP: Postoji spremnost da se uloži 70 milijardi dolara u obnovu Gaze

UNDP: Postoji spremnost da se uloži 70 milijardi dolara u obnovu Gaze

RTV pre 16 minuta
Tužioci traže 18 godina zatvora za bivšeg direktora, zbog urušavanja mosta u Đenovi

Tužioci traže 18 godina zatvora za bivšeg direktora, zbog urušavanja mosta u Đenovi

RTV pre 21 minuta
Edi Rama: Hiljade srca da se ujedine u podršci OVK

Edi Rama: Hiljade srca da se ujedine u podršci OVK

Vreme pre 20 minuta
Tužioci traže 18 godina zatvora za bivšeg direktora građevinske firme, zbog rušenja mosta u Đenovi

Tužioci traže 18 godina zatvora za bivšeg direktora građevinske firme, zbog rušenja mosta u Đenovi

N1 Info pre 12 minuta