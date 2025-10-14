Rokvić (NPS) upitala ministra kulture zašto je zatvoreno Narodno pozorište

Beta pre 59 minuta

 Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ivana Rokvić zatražila je danas na sednici Skupštine Srbije objašnjenje od ministra kulture Nikole Selakovića zašto je zatvoreno Narodno pozorište u Beogradu.

"Dok pripremamo flaše za točenje benzina, dok ispred otvorenih tunela dežuraju hitna skužba i vatrogasci, a pruge otvarate bez dozvola, dok u Srbiji ima više kladionica nego vrtića, ljudi se hrane u narodnim kuhinjama, a deca leče SMS porukama, obrazovanje svodite na kupovinu diploma, napravili ste da smo jedina zemlja u svetu koja ima klozete ispred Skupštine", rekla je Rokvić na sednici Skupštine, tokom postavljanja poslaničkih pitanja.

Dodala je da je najveći "uspeh" vlasti to što su njeni nosioci na slobodi.

Rokvić je rekla da je vlast "najuspešnije" uništila kulturu, postavljanjem Dragoslava Bokana za predsednika Upavnog odbora Narodnog pozorišta.

"Nema više Festa, Bitefa i Egzita, jer stvarate svoju kvazikulturu. Da li vam je pozno da nije raspisan konkurs za finansiranje domaće filmske produkcije, čime je prekršeno više zakona", rekla je Rokvić.

Istakla je da su brat i ćerka umetničke direktorka Oprere Ljubice Vraneš dobili milionska sredstva na konkursima Ministarstva kulture dok su najznačajnije kulturne manifestacije ostale bez dinara.

"Da građani znaju da je ćerka Ljubice Vraneš, Maša Vraneš dobila sredstva za tek osnovano udruženje, a bez njih su ostali Nišvil, Udruženje kompozitora Srbije, Muzička omladina Srbije, Sterijino pozorje, Filmski centar Srbije", rekla je Rokvić.

Upitala je da li je Selaković upoznat da je u Narodnom pozorištu stupio na snagu pravilnik suprotan zakonu i Ustavu.

"Pokušali ste sa lažnim zatvarenjem Narodnog pozorišta, zašto po istom osnovu niste zatorili i ovu i gradsku skupštinu, bolnice...", upitala je Rokvić.

Uglješa Mrdć (Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane) upitao je Tužilaštvo šta je bilo sa krivičnim prijavama koje je podneo protiv bivših funkcionera Infrastrukture železnice Srbije", Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

"Dva meseca nisam dobio odgovor. Pitam državno tužilaštvo, Zagorku Dolovac i Tužilaštvo za organizaovani kriminal šta se dešava sa mojim prijavama i zašto štitite Bojovića i Miloševića", rekao je Mrdić.

Dodao je da je "Bojović odobrio svaku cenu u aneksima za rekonstrukciju Železničke stanice".

"Pitam Dolovac šta je pričala na tajnom sastanku u kabinetu 8. septembra i šta znači formiranje nove tužilačke koalicije, da li su u njoj šef Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu Ljubivoje Đorđević i šef Trećeg osnovnog tužilaštava u Beogradu Ivana Pomoriški Stojiljković", naveo je Mrdić.

(Beta, 14.10.2025)

Ključne reči

Skupština SrbijePozorišteMinistar kultureSMSNarodno pozorište

