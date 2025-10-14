Ursula fon der Lajen danas i sutra u poseti Srbiji, najavljen sastanak sa Vučićem
Beta pre 16 minuta
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji, kao deo turneje po Zapadnom Balkanu, a u Beogradu će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, saopštio je danas njegov kabinet.
Fon der Lajen i Vučić će održati sastanak sutra, nakon dočeka ispred Palate Srbija.
Ona se do sada sastala sa premijerom Albanije Edijem Ramom i predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, dok je danas u službenoj poseti Bosni i Hercegovini (BiH).
(Beta, 14.10.2025)