Ursula fon der Lajen danas i sutra u poseti Srbiji, najavljen sastanak sa Vučićem

Beta pre 16 minuta

  Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji, kao deo turneje po Zapadnom Balkanu, a u Beogradu će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, saopštio je danas njegov kabinet. 

Fon der Lajen i Vučić će održati sastanak sutra, nakon dočeka ispred Palate Srbija.

Ona se do sada sastala sa premijerom Albanije Edijem Ramom i predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, dok je danas u službenoj poseti Bosni i Hercegovini (BiH).

(Beta, 14.10.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanCrna GoraAlbanijaEvropska komisija

