Drama kod škole u Hrvatskoj: Helikopter i hitne službe na terenu: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem?!

Blic pre 31 minuta
Drama kod škole u Hrvatskoj: Helikopter i hitne službe na terenu: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem?!

U popodnevnim satima dogodio se ozbiljan incident u blizini Gimnazije u Bedekovčini u Hrvatskoj. Prema nezvaničnim informacijama i izjavama svedoka, jedan dečak je navodno napao drugog nožem, prenosi Zagorje International.

Kako je Jutarnji list nezvanično saznao, u incident su bila uključena dva sedamnaestogodišnjaka. - Nešto veoma loše se dogodilo u Bedekovčini kod Gimnazije. Helikopter, Hitna pomoć i sve službe su na terenu! - objavljeno je na Fejsbuk stranici "Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorski okrug". Policijska uprava Krapinsko-zagorska potvrdila je da je jedna osoba povređena i helikopterom prevezena u bolnicu. Sve hitne službe su na terenu. Više detalja se očekuje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

Nova pre 21 minuta
Užas u školi u Hrvatskoj: Dečak uboden nožem, helikopterom prebačen u bolnicu

Užas u školi u Hrvatskoj: Dečak uboden nožem, helikopterom prebačen u bolnicu

Kurir pre 16 minuta
Drama kod srednje škole u Hrvatskoj; Dignut i helikopter

Drama kod srednje škole u Hrvatskoj; Dignut i helikopter

B92 pre 23 minuta
Dečak (17) uboden nožem u grudi u blizini škole! Helikopterom prebačen u bolnicu u Zagrebu, u kritičnom je stanju! (video)

Dečak (17) uboden nožem u grudi u blizini škole! Helikopterom prebačen u bolnicu u Zagrebu, u kritičnom je stanju! (video)

Alo pre 21 minuta
Helikopter i hitne službe na terenu: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem - drama kod škole u Hrvatskoj

Helikopter i hitne službe na terenu: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem - drama kod škole u Hrvatskoj

Večernje novosti pre 21 minuta
Drama u Hrvatskoj! Helikopter kod škole, jedna osoba teško povređena, dečak napadnut nožem?

Drama u Hrvatskoj! Helikopter kod škole, jedna osoba teško povređena, dečak napadnut nožem?

Telegraf pre 41 minuta
Pio i pio lekove za pritisak, toliko da ga oborio ispod normale i samo se sručio Nesvakidašnji slučaj u beogradskoj Hitnoj…

Pio i pio lekove za pritisak, toliko da ga oborio ispod normale i samo se sručio Nesvakidašnji slučaj u beogradskoj Hitnoj: Prvo pročitajte terapiju!

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaFacebookFejsbukhelikopter

Beograd, najnovije vesti »

Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

Nova pre 21 minuta
(Video) Sudar kamiona na Pupinovom mostu: Oprez! Srča i delovi vozila rasuti po svim trakama, saobraćaj usporen

(Video) Sudar kamiona na Pupinovom mostu: Oprez! Srča i delovi vozila rasuti po svim trakama, saobraćaj usporen

Blic pre 24 minuta
Užas u školi u Hrvatskoj: Dečak uboden nožem, helikopterom prebačen u bolnicu

Užas u školi u Hrvatskoj: Dečak uboden nožem, helikopterom prebačen u bolnicu

Kurir pre 16 minuta
(Video) Teška saobraćajna nesreća kod Bačke Palanke! Auto sleteo sa puta u kanal i prevrnuo se!

(Video) Teška saobraćajna nesreća kod Bačke Palanke! Auto sleteo sa puta u kanal i prevrnuo se!

Dnevnik pre 25 minuta
Drama kod srednje škole u Hrvatskoj; Dignut i helikopter

Drama kod srednje škole u Hrvatskoj; Dignut i helikopter

B92 pre 23 minuta