Drama kod škole u Hrvatskoj: Helikopter i hitne službe na terenu: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem?!

U popodnevnim satima dogodio se ozbiljan incident u blizini Gimnazije u Bedekovčini u Hrvatskoj. Prema nezvaničnim informacijama i izjavama svedoka, jedan dečak je navodno napao drugog nožem, prenosi Zagorje International.

Kako je Jutarnji list nezvanično saznao, u incident su bila uključena dva sedamnaestogodišnjaka. - Nešto veoma loše se dogodilo u Bedekovčini kod Gimnazije. Helikopter, Hitna pomoć i sve službe su na terenu! - objavljeno je na Fejsbuk stranici "Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorski okrug". Policijska uprava Krapinsko-zagorska potvrdila je da je jedna osoba povređena i helikopterom prevezena u bolnicu. Sve hitne službe su na terenu. Više detalja se očekuje