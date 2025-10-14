Marija Mikić na veliki praznik otišla u crkvu: Pevačica ovako obeležava dan na koji se veruje da Bogorodica ispunjava želje ženama

Pravoslavni vernici 14. oktobra obeležavaju Pokrov Presvete Bogorodice, u našem narodu poznat i kao veliki ženski praznik.

Marija Mikić je na ovaj veliki dan otišla u crkvu, a onda je i na Instagramu objavila gde se nalazi. Ona je jutro provela u crkvi gde je zapalila sveću i poljubila ikonu Presvete Bogorodice. Kako ovaj dan spada u ženske praznike, veruje se da će Bogorodica ženama uslišiti želju koju požele na ovaj veliki dan. Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela, a sada smo je sreli na aerodromu u Beogradu nasmejanu i raspoloženu. Naime, pevačica je sa nama podelila utiske sa