Danas je Pokrov Presvete Bogorodice – veliki praznik koji žene posebno poštuju

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Ovaj praznik naročito slave žene. Na današnji dan 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času noćnog bdenija, vernici su ugledali Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom – pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući tako znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina. Praznik je ustanovljen kao sećanje na taj