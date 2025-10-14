Danas je Pokrov Presvete Bogorodice – veliki praznik koji žene posebno poštuju

RTK pre 32 minuta
Danas je Pokrov Presvete Bogorodice – veliki praznik koji žene posebno poštuju

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Ovaj praznik naročito slave žene. Na današnji dan 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času noćnog bdenija, vernici su ugledali Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom – pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući tako znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina. Praznik je ustanovljen kao sećanje na taj
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; U Hramu u Petrovaradinu čestica pojasa Majke Božije

SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; U Hramu u Petrovaradinu čestica pojasa Majke Božije

RTV pre 1 sat
Pokrov Presvete Bogorodice: U narodu poznat kao ženski praznik

Pokrov Presvete Bogorodice: U narodu poznat kao ženski praznik

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas je ženski praznik

Danas je ženski praznik

Ozon press pre 1 sat
SPC danas slavi praznik Pokrov Presvete Bogorodice

SPC danas slavi praznik Pokrov Presvete Bogorodice

Vesti online pre 1 sat
Pokrov Presvete Bogorodice: Praznik posvećen ženama i majčinskoj snazi

Pokrov Presvete Bogorodice: Praznik posvećen ženama i majčinskoj snazi

Glas Zapadne Srbije pre 57 minuta
Pokrov Presvete Bogorodice: značenje, običaji i molitve za današnji praznik

Pokrov Presvete Bogorodice: značenje, običaji i molitve za današnji praznik

Nova pre 1 sat
Danas se slavi Pokrov Presvete Bogorodice - Ove stvari žene nikako ne bi smele da rade danas

Danas se slavi Pokrov Presvete Bogorodice - Ove stvari žene nikako ne bi smele da rade danas

InfoKG pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Prosveta

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski zborovi pozivaju na protest u subotu: Marš slobode od Mosta slobode

Novosadski zborovi pozivaju na protest u subotu: Marš slobode od Mosta slobode

Mašina pre 52 minuta
„Vlast ne da izbore jer zna da će izgubiti“, Rodoljub Šabić u emisiji Šira slika

„Vlast ne da izbore jer zna da će izgubiti“, Rodoljub Šabić u emisiji Šira slika

Mašina pre 2 minuta
Bodrožić o upadu policije u prostorije United grupe RS d.o.o: Podli plan da se u odsudnim mesecima nekako pripitome N1 i Nova

Bodrožić o upadu policije u prostorije United grupe RS d.o.o: Podli plan da se u odsudnim mesecima nekako pripitome N1 i Nova

N1 Info pre 32 minuta
Roditelji đaka Jovine: Talentovana učenica, koja je osvajala medalje, ispisala se zbog loših uslova u školi

Roditelji đaka Jovine: Talentovana učenica, koja je osvajala medalje, ispisala se zbog loših uslova u školi

N1 Info pre 47 minuta
„Deset meseci te trpim“: Načelnik PU Zaječar zapretio novinaru pa ga odgurnuo

„Deset meseci te trpim“: Načelnik PU Zaječar zapretio novinaru pa ga odgurnuo

Cenzolovka pre 47 minuta