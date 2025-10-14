Danas je ženski praznik

Danas je ženski praznik

Pravoslavni vernici obeležavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Crkva je oduvek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima. Bezbroj puta pomagala je pojedincima i narodima u ratu i miru, i svuda u nevoljama. Događaj koji crkva praznuje dogodio se 14. oktobra 911. godine, u vreme cara Lava Mudroga (Filosofa). Bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda, a negde u pozadini stajao je sveti
SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; Liturgija u Hramu u Petrovaradinu pred pristiglom česticom pojasa Majke Božije

Marija Mikić na veliki praznik otišla u crkvu: Pevačica ovako obeležava dan na koji se veruje da Bogorodica ispunjava želje ženama

Danas je Pokrov Presvete Bogorodice – veliki praznik koji žene posebno poštuju

Pokrov Presvete Bogorodice: U narodu poznat kao ženski praznik

SPC danas slavi praznik Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice: Praznik posvećen ženama i majčinskoj snazi

Pokrov Presvete Bogorodice: značenje, običaji i molitve za današnji praznik

Majka ubijene devojčice iz "Ribnikara": Propast društva, 3. maj više nije tema

(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; Liturgija u Hramu u Petrovaradinu pred pristiglom česticom pojasa Majke Božije

BLOG UŽIVO Tepić o padu nadstrešnice: Da li je Tomislav Momirović u iskazu policiji rekao da je radio po nalogu Siniše Malog i pokazao poruke

Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

