Otkriven Trampov konačan cilj: Proglasio je doba saradnje na Bliskom istoku nakon primirja u Gazi: "i oni su spremni za mir"

Blic pre 1 sat
Otkriven Trampov konačan cilj: Proglasio je doba saradnje na Bliskom istoku nakon primirja u Gazi: "i oni su spremni za mir"

Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će iskoristiti moć svog položaja kako bi obezbedio da Izrael prizna da je postigao „sve što je mogao oružanom silom “, te da započne doba saradnje na Bliskom istoku - koje bi na kraju moglo da se proširi čak do mira sa Iranom.

U govoru pred izraelskim parlamentom, Knesetom, održanom nekoliko sati nakon što su poslednji preostali izraelski taoci oslobođeni iz Gaze, Tramp je pozdravio “istorijsku zoru novog Bliskog istoka” i kraj “duge i bolne noćne more” rata u Gazi. - Ovo nije samo kraj rata – ovo je kraj doba terora i smrti. Izrael je, uz našu pomoć, osvojio sve što se može osvojiti oružanom silom. Sada je vreme da se te pobede nad teroristima na bojnom polju pretoče u najvišu nagradu –
