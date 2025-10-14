Britanski premijer predmet podsmeha zbog Trampa: Prišao je američkom predsedniku, a onda doživeo poniženje (video)

Britanski premijer Kir Starmer postao je predmet podsmeha nakon što je pomislio da ga Donald Tramp poziva da govori na mirovnom samitu o Gazi u Egiptu.

Britanski premijer stajao je iza američkog predsednika dok je ovaj govorio svetskim medijima u Šarm el Šeiku, hvaleći svetske lidere zbog njihove uloge u postizanju međunarodnih mirovnih sporazuma. Zahvaljujući se zemljama redom po abecedi na njihovom doprinosu rešavanju različitih međunarodnih konflikata, Tramp je završio sa Ujedinjenim Kraljevstvom, pri čemu je pozdravio Starmera nazivajući ga „svojim prijateljem“. „Gde je Ujedinjeno Kraljevstvo? Dođite ovamo“,