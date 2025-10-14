"Kad Tramp kaže da je gotovo, onda će i biti": Šta piše u sporazumu i zašto u Egiptu nije bilo ni Netanjahua ni Hamasa

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbja
"Kad Tramp kaže da je gotovo, onda će i biti": Šta piše u sporazumu i zašto u Egiptu nije bilo ni Netanjahua ni Hamasa

Bela kuća objavila je sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeik, kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku.

Plan je nazvan "Trampov mirovni sporazum". Sporazum u Šarm el Šeiku, su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, i u njemu se potpisnici obavezuju na "istorijsku predanost" sprovođenju dogovora. U dokumentu se, između ostalog, navodi da potpisnici pozdravljaju istorijsku posvećenost i sprovođenje Trampovog mirovnog sporazuma od
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio početak druge faze mirovnog plana za Gazu - ako se Hamas ne razoruža, razoružaćemo ih

Tramp najavio početak druge faze mirovnog plana za Gazu - ako se Hamas ne razoruža, razoružaćemo ih

Sputnik pre 1 sat
Građani se nadaju miru, analitičari strahuju od ponovnog izbijanja sukoba: Izrael i Hamas u prvoj fazi plana o prekidu vatre

Građani se nadaju miru, analitičari strahuju od ponovnog izbijanja sukoba: Izrael i Hamas u prvoj fazi plana o prekidu vatre

N1 Info pre 1 sat
Da li je primirje između Izraela i Gaze može da potraje

Da li je primirje između Izraela i Gaze može da potraje

Blic pre 3 sata
Otkriven Trampov konačan cilj: Proglasio je doba saradnje na Bliskom istoku nakon primirja u Gazi: "i oni su spremni za mir"

Otkriven Trampov konačan cilj: Proglasio je doba saradnje na Bliskom istoku nakon primirja u Gazi: "i oni su spremni za mir"

Blic pre 4 sati
Iza kulisa misije koja je promenila svet: Cela prostorija stala zbog Ivanke Tramp, a pored nje je čovek koji je skovao tajni…

Iza kulisa misije koja je promenila svet: Cela prostorija stala zbog Ivanke Tramp, a pored nje je čovek koji je skovao tajni plan

Blic pre 4 sati
Britanski premijer predmet podsmeha zbog Trampa: Prišao je američkom predsedniku, a onda doživeo poniženje (video)

Britanski premijer predmet podsmeha zbog Trampa: Prišao je američkom predsedniku, a onda doživeo poniženje (video)

Kurir pre 4 sati
"Šou neprijatnosti" Trampa u Egiptu: Meloni crvenela zbog ovih reči, a pred kamerama ponižena 2 svetska lidera

"Šou neprijatnosti" Trampa u Egiptu: Meloni crvenela zbog ovih reči, a pred kamerama ponižena 2 svetska lidera

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasEgipatErdoganŠarm El ŠeikŠeikBela kućaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s…

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s njim: "Vreme je za novi početak..."

Blic pre 28 minuta
Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim…

Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim opekotinama

Blic pre 38 minuta
(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju…

(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju taktiku

Blic pre 9 minuta
Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Blic pre 1 sat
Poljski šef diplomatije upozorio da Evropa mora biti spremna na ruske napade

Poljski šef diplomatije upozorio da Evropa mora biti spremna na ruske napade

Danas pre 1 sat