"Pustiću ih da pokažu ko su, pa onda ću ja da progovorim": Stanija uzvratila žestoko Asminovom ocu, evo šta mu je poručila

Blic pre 3 sata
"Pustiću ih da pokažu ko su, pa onda ću ja da progovorim": Stanija uzvratila žestoko Asminovom ocu, evo šta mu je poručila…

Otac Asmina Durdžića istakao je javno da ga je potencijalna snajka Stanija Dobrojević razočarala, a sada se tim povodom oglasila i starleta.

Naime, u sinoćnoj emisiji uključila se Nada Ružanji, baka učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, gde je s gledalaca podelila svoju tešku životnu priču o pogibiji sina Borisa, odnosu sa nekadašnjom snajom Sitom Ahmić i unukom Neriom. Ipak, dok je ona pričala, Stanija je za vreme reklama rekla da joj je ova priča dosadna, što su joj mnogi zamerili, baš kao i otac Asmina Durdžića. Stanija, koja se prethodno rasplakala dok je gledala prilog o Neriu, pokušala je da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pustiću ih da pokažu ko su, pa onda ću ja da progovorim" Stanija zapretila Asminovoj porodici, spremna da ih raskrinka potpuno…

"Pustiću ih da pokažu ko su, pa onda ću ja da progovorim" Stanija zapretila Asminovoj porodici, spremna da ih raskrinka potpuno

Alo pre 2 sata
"Tražio je da se vrati meni": Aneli o Asminu i Staniji, starleti neće biti dobro: "Tako se predomišljao i sa mnom kao sa njom"…

"Tražio je da se vrati meni": Aneli o Asminu i Staniji, starleti neće biti dobro: "Tako se predomišljao i sa mnom kao sa njom"

Blic pre 5 sati
"Stanija je moje veliko razočaranje": Obrt! Asminov otac potpuno promenio mišljenje - Mustafa kaže: "Jedna starleta..."

"Stanija je moje veliko razočaranje": Obrt! Asminov otac potpuno promenio mišljenje - Mustafa kaže: "Jedna starleta..."

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Stanija Dobrojević

Zabava, najnovije vesti »

"Noću ne mogu da mrdnem od njega": Ena Čolić o odnosu sa Pejom, evo šta se dešava: "Imam česte promene raspoloženja"

"Noću ne mogu da mrdnem od njega": Ena Čolić o odnosu sa Pejom, evo šta se dešava: "Imam česte promene raspoloženja"

Blic pre 2 sata
Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Alo pre 1 sat
Porodica iznajmila air bnb smeštaj pa pobegla glavom bez obzira: "Bezbednost naše troje dece bila nam je najvažnija"

Porodica iznajmila air bnb smeštaj pa pobegla glavom bez obzira: "Bezbednost naše troje dece bila nam je najvažnija"

Kurir pre 2 sata
"Pazite gde stajete": Lovci pobegli kućama kada su ih ugledali: "Jedan je visio na drvetu"

"Pazite gde stajete": Lovci pobegli kućama kada su ih ugledali: "Jedan je visio na drvetu"

Blic pre 2 sata
Muž ju je prevario u rijalitiju, a Ona ga optužila za stravično nasilje Ana Ćurčić se skinula i pokazala telo u 49. godini…

Muž ju je prevario u rijalitiju, a Ona ga optužila za stravično nasilje Ana Ćurčić se skinula i pokazala telo u 49. godini (foto)

Alo pre 2 sata