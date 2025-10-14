"Pustiću ih da pokažu ko su, pa onda ću ja da progovorim" Stanija zapretila Asminovoj porodici, spremna da ih raskrinka potpuno
Alo pre 57 minuta
Stanija uzvratila žestoko Asminovom ocu
Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, javno je istakao da ga je potencijalna snajka, starleta Stanija Dobrojević, razočarala, a sada se tim povodom oglasila. Naime, u sinoćnoj emisiji Elita telefonskim putem se uključila Nada Ružanji, baka učesnika rijalitija Neria Ružanjija, koja je s gledaocima objavila svoju tešku životnu priču o pogibiji sina Borisa, odnosu sa nekadašnjom snajom Sitom Ahmić i unukom. Foto: Ataimages Stanija, koja se prethodno rasplakala dok je