"Škola je pod opsadnim stanjem": Peta beogradska gimnazija u blokadi, nema nastave: Oglasila se direktorka

"U školu sada više niko ne može ni da uđe ni da izađe od nas zaposlenih. Škola je sad apsolutno pod opsadnim stanjem, da tako kažem. Lica koja su ušla unutra ne dozvoljavaju nikom ni da uđe ni da izađe", rekla je jutros Danka Nešović, v.d. direktora Pete beogradske gimnazije.

Peta beogradska gimnazija je fizički blokirana i danas u toj školi nema nastave. V.d. direktora Danka Nešović uputila je "apel državi da preduzme korake radi rešavanja situacije i normalizacije nastave". Kako je rekla, škola je pod učeničkom blokadom od juče posle podne. - Juče su ušli u školu učenici, roditelji, kao i neka deca koja nisu učenici, neki ljudi koji nisu roditelji. Juče od 7-8 sati posle podne nastupila je totalna blokada Pete beogradske gimnazije. Tu