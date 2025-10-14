Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je jutros da je ta obrazovna ustanova „pod opsadnim stanjem“ i da država treba da reši problem i omogući da se nastava neometano odvija.

Ona je za televiziju Pink izjavila da su učenici otpočeli blokadu škole, da planiraju tu da ostanu dve nedelje i da je nastavnom osoblju zabranjeno da uđe u zgradu. Nešović je rekla da u školi trenutno borave i maloletne i punoletne osobe te dodala da među njima ima i onih koji nisu đaci te gimnazije. Po njenim rečima, nastava se odvijala regularno od 1. septembra i nije bilo zastoja, ali danas nije moguće realizovati časove. Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć