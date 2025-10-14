Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Nedeljnik pre 3 sata
Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je jutros da je ta obrazovna ustanova „pod opsadnim stanjem“ i da država treba da reši problem i omogući da se nastava neometano odvija.

Ona je za televiziju Pink izjavila da su učenici otpočeli blokadu škole, da planiraju tu da ostanu dve nedelje i da je nastavnom osoblju zabranjeno da uđe u zgradu. Nešović je rekla da u školi trenutno borave i maloletne i punoletne osobe te dodala da među njima ima i onih koji nisu đaci te gimnazije. Po njenim rečima, nastava se odvijala regularno od 1. septembra i nije bilo zastoja, ali danas nije moguće realizovati časove. Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno

Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno

N1 Info pre 10 minuta
V.d. direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

V.d. direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Pravda pre 2 sata
Blokirana Peta beogradska gimnazija: Danas nema nastave, oglasila se direktorka

Blokirana Peta beogradska gimnazija: Danas nema nastave, oglasila se direktorka

Mondo pre 2 sata
"Škola je pod opsadnim stanjem": Peta beogradska gimnazija u blokadi, nema nastave: Oglasila se direktorka

"Škola je pod opsadnim stanjem": Peta beogradska gimnazija u blokadi, nema nastave: Oglasila se direktorka

Blic pre 3 sata
Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Radio sto plus pre 3 sata
Još jedna zloupotreba u političke svrhe - Ponovo pokušavaju da nam zatvaraju deci škole, ko poziva na protest u Novi Sad gde…

Još jedna zloupotreba u političke svrhe - Ponovo pokušavaju da nam zatvaraju deci škole, ko poziva na protest u Novi Sad gde može doći do novih žrtava

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Nastave nema: Direktorka kaže da u blokiranoj gimnaziji borave i osobe koje nisu đaci

Nastave nema: Direktorka kaže da u blokiranoj gimnaziji borave i osobe koje nisu đaci

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

„Vraćamo se u grad gde je sve počelo“: Studenti Visoke zdravstvene škole ponovo uz kolege do Novog Sada

„Vraćamo se u grad gde je sve počelo“: Studenti Visoke zdravstvene škole ponovo uz kolege do Novog Sada

Mašina pre 24 minuta
Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno

Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno

N1 Info pre 10 minuta
(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 55 minuta
Suđenje za pokušaj ubistva studetkinje Sonje: Svedoci o bahatoj i bezobzirnoj vožnji okrivljenog

Suđenje za pokušaj ubistva studetkinje Sonje: Svedoci o bahatoj i bezobzirnoj vožnji okrivljenog

N1 Info pre 30 minuta
TV Nova donosi dokumentarac „Ožiljci slobode“ - svedočanstva četvoro studenata o napadima koje su preživeli, prvi put pred…

TV Nova donosi dokumentarac „Ožiljci slobode“ - svedočanstva četvoro studenata o napadima koje su preživeli, prvi put pred kamerama

N1 Info pre 30 minuta