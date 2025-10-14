Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno

Zbor roditelja Pete beogradske gimnazije demantovao je današnju izjavu v.d. direktorke Danke Nešović da nastava u toj školi od 1. septembra funkcioniše normalno, navodeći da su te tvrdnje neistinite i da Nešović "svesno i ciljano obmanjuje javnost o stvarnom stanju u školi".

"Takođe, povodom izjava v.d. direktorke Nešović da su u zgradi škole 'neka nepoznata lica za koje se ne može utvrditi da li su to učenici Pete ili nekih drugih škola', oštro osuđujemo takve izjave koje šire paniku i unose dodatnu uznemirenost među đake, roditelje i javnost", naveli su roditelji u saopštenju.

Dodali su da "odgovorno tvrde" da se u zgradi Pete beogradske gimnazije nalaze isključivo učenici te škole.

"U školu su tokom noći ušla i dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima i Marko Zafirović, u skladu sa svojim službenim ovlašćenjima", piše u saopštenju.

Ukazujući da nastava u toj školi ne funkcioniše normalno kako v.d. direktorka tvrdi, roditelji su naveli da zbog neprodužavanja ugovora stručnom kadru zaposlenom na određeno vreme (njih 22), kao i suspenzije petoro stalno zaposlenih nastavnika i stručnih saradnika, veliki broj časova nije održan, a za mnoge predmete nije obezbeđena adekvatna zamena.

Učenici koji pohađaju nemački jezik kao obavezni predmet, prema njihovim rečima, od početka školske godine još uvek nemaju nastavu iz tog predmeta, a zamene za odsutne nastavnike (na bolovanju) nisu obezbeđene, pa učenici gube i te časove.

"Deo trenutno zaposlenih nastavnika je nestručan za predmete koje predaje - pojedini čitaju rešenja sa telefona, ne poznaju rad u elektronskom dnevniku, a po struci nisu profesori (među njima ima prodavaca i stručnjaka za anti-ageing industriju). U svim odeljenjima zamenjeno je više od 90 odsto nastavnika i razrednih starešina, što je suprotno interesima učenika i kontinuitetu nastave", piše u saopštenju.

Raspored časova se, kako su dodali, menja gotovo svake nedelje, čime je učenicima onemogućeno plansko i kontinuirano učenje, a v.d. direktora odbija da konstitutivnu sednicu Saveta roditelja održi u prostorijama škole, insistirajući da se ona održi onlajn, što je suprotno Statutu Saveta roditelja.

"Ključni dokument za funkcionisanje škole, Godišnji plan rada škole (GPRŠ), verovatno nije izrađen niti usvojen, jer je onemogućen rad Školskog odbora, koji nije pravno prestao da postoji. Roditeljima je zabranjen ulazak u školu, čime su prekršeni brojni članovi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV)", dodali su roditelji.

Učenicima i roditeljima je, kako tvrde, uskraćen pristup školskom psihologu i pedagogu, pa su deca iz osetljivih kategorija ostala bez neophodne stručne podrške.

"V. d. direktora i stručna služba prema učenicima odeljenja II-11 postupali su neprimereno, uz pretnje policijom i Centrom za socijalni rad, a učenicima smeštenim u Dom učenika prećeno je izbacivanjem iz doma", dodali su roditelji.

Naveli su i da u više navrata slali dopise svim nadležnim institucijama i održali sastanak sa upravnikom Školske uprave Beograd, gospodinom Draganom Filipovićem, ali da problemi na koje već duže vreme ukazuju nisu rešeni.

Povodom pritužbi roditelja, Zaštitnik građana je doneo zaključak kojim nalaže Ministarstvu prosvete da u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o navodima i potrebnu dokumentaciju o merama koje su preduzele prosvetna inspekcija i Školska uprava Ministarstva.

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je jutros da je ta obrazovna ustanova "pod opsadnim stanjem" i da država treba da reši problem i omogući da se nastava neometano odvija.

Ona je za televiziju Pink izjavila da su učenici otpočeli blokadu škole, da planiraju tu da ostanu dve nedelje i da je nastavnom osoblju zabranjeno da uđe u zgradu.

Nešović je rekla da u školi trenutno borave i maloletne i punoletne osobe te dodala da među njima ima i onih koji nisu đaci te gimnazije.

Po njenim rečima, nastava se odvijala regularno od 1. septembra i nije bilo zastoja, ali danas nije moguće realizovati časove.

Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć blokiraju školu tražeći da Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude izabran neko iz kolektiva škole.

Oni traže i da nastavnici koji su tokom prethodne školske godine tu radili budu vraćeni na posao.

