Da li će doći do eskalacije nasilja ispred Skupštine?

Ispred Narodne skupštine svakog dana ove sedmice sukobljene su dve Srbije – pristalice Srpske napredne stranke okupljene u Ćacilendu i građani koji se bore za pravdu, a sada pružaju podršku Dijani Hrki, majci Stefana koji je poginuo pri padu nadstrešnice.

Iz dana u dan, situacija ispred Skupštine je sve napetija. Dijana Hrka od nedelje štrajkuje glađu kako bi se izborila za istinu o padu nadstrešnice, kao i pravdu za svog preminulog sina. Pristalice SNS-a već danima pokazuju odsustvo dostojanstva i ljudskosti, puštajući joj pesme koje su upućene njenom sinu. Muzika iz Ćacilenda se maltene ne gasi, što sve više budi bes kod građana, koji su svake večeri u nekom vidu sukoba sa okupljenima u Ćacilendu. Situacija je sve