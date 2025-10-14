"Važno je da se MUP oglasi": Brnabić u Skupštini o navodnoj otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

"Mislim da je važno da se oglasi Ministarstvo unutrašnjih poslova i verujem da hoće. Ali takođe mislim da dok ne dođe do reakcije zvaničnih organa da nema mesta senzacionalizmu niti korišćenju ovakvih stvari na ovakvoj plenarnoj sednici,"rekla je Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, o slučaju koji se danas pojavio na društvenim mrežama, a tiče se navodne otmice i nasilja nad studentkinjom Poljoprivrednog fakulteta.

Ana Brnabić je tako danas u Skupštini Srbiji odgovorila na obraćanje Borka Stefanovića, potpredsednika i poslanika Stranke slobode i pravde, koji je rekao da su studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta objavili informaciju da je njihova koleginica "dva puta bespravno oteta sa ulice i da je fizički maltretirana". Stefanović je postavio pitanje Ivici Dačiću, ministru unutrašnjih poslova, kao i direktoru policije, zašto još nisu održali konferenciju za štampu i