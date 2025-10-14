Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice

Blic pre 2 sata
Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice…

Pevačica Viki Miljković pojavila se večeras na gala svadbi folk pevača Uroša Živkovića.

Viki je došla sa mužem, kompozitorom Draganom Taškovićem Tašketom, a sve vreme ga je držala za ruku. Oboje su bili u sivim i crnim tonovima, dok je Viki za ovu priliku istakla bujni dekolte. Nosila je vrtoglave štikle, a oboje su bili odlično raspoloženi. - Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao... - rekao je Uroš večeras u razgovoru za "Blic". - Moja
